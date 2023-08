La chiede chi e sull altalena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chiede chi e sull altalena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPINTA

Significato/Curiosità : La chiede chi e sull altalena

La spinta sull'altalena è una delle esperienze più comuni e divertenti dell'infanzia. Quando un bambino si trova sull'altalena, chiede agli amici o ai genitori di spingerlo per ottenere un movimento oscillante avanti e indietro. La sensazione di libertà e leggerezza mentre si vola nell'aria è entusiasmante e avvincente per i più piccoli. La spinta sull'altalena è una forma di gioco sociale e cooperativo che incoraggia l'interazione tra i bambini, sviluppa le abilità motorie e regala momenti di gioia e risate. È un'attività semplice ma preziosa, che crea ricordi felici e rappresenta un'icona dell'infanzia.

