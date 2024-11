Può far fare carriera: Soluzione Cruciverba - Spinta

Soluzione alla definizione del cruciverba

SPINTA

Curiosità e significato della parola Spinta

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

P Papa

I India

N November

T Tango

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Spinta

Un aiuto del tifoso al ciclista Impulso a procedere Pressione con le mani su qualcuno per farlo cadere Si dà alla macchina che non parte Urto o raccomandazione I dispositivi che rallentano l aereo all atterraggio Se è figurata non fa cadere ma incoraggia La chiede chi e sull altalena

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.