Rovina l acustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rovina l acustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Rovina l acustica

Mesi di vita dell'auditorium sono stati riscontrati alcuni problemi di acustica delle sale. il celebre direttore d'orchestra wolfgang sawallisch mosse... Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rovina l acustica : rovina; acustica; Come un golf rovina to lavandolo; rovina i raccolti; Completa rovina ; rovina re o comportarsi male in gergo; Caduti in rovina venduti illegalmente; Situazione di grande disordine e rovina ; La rovina degli astigiani; rovina re dal punto di vista estetico; Cassa di : amplifica l acustica ; Una confusione figurata o acustica ; Unità logaritmica usata nel campo dell acustica ; Propagazione acustica ; Una retromarcia acustica ; Sala che dovrebbe avere un ottima acustica ; Lo fa il cono della cassa acustica ; Coda acustica ;

Cerca altre Definizioni