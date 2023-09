Il massiccio con il Corno Grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il massiccio con il Corno Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRAN SASSO

Significato/Curiosita : Il massiccio con il corno grande

Progetto di riferimento. il corno grande (2912 m s.l.m.) è una montagna italiana. si tratta della più elevata cima del massiccio del gran sasso nonché degli... Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il massiccio con il Corno Grande : massiccio; corno; grande;

Su: punta dufour (pron. fr. afi: [dyfu]; 4.634 m s.l.m. - in tedesco dufourspitze, in francese pointe dufour - detta anche monte rosa) è la denominazione... ...Ilcol Kungur Tagh; Unacquisto in Borsa; Ildelle Prealpi venete con monte Palon; Formaggio vaccino francese delCentrale;Su: Definisce come alpi giulie il 58º gruppo delle alpi orientali e ne indica un'estensione paragonabile alle alpi giulie, prealpi giulie e prealpi ...Il monte appenninico che culmina nelGrande e nelPiccolo; Contea vicina allavaglia; C è quello del Capri; La città deld Oro;Su: Termine guerre persiane si intendono le guerre che videro contrapposte le poleis greche guidate da atene e sparta e l'impero persiano, iniziate ...porto olandese;agglomerato di case; Indicaabbondanza; Energiessocietà petrolifera francese;