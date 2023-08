Culmina con il monte Kibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Culmina con il monte Kibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : KILIMANGIARO

Significato/Curiosità : Culmina con il monte Kibo

Il "Kilimangiaro" è una maestosa montagna situata in Tanzania, nella parte orientale dell'Africa. Questo vulcano spento è composto da tre vulcani sovrapposti: il Kibo, il Mawenzi e il Shira. La caratteristica distintiva del Kilimangiaro è il suo picco più alto, chiamato "Uhuru Peak", che si trova sulla vetta del vulcano Kibo. Uhuru Peak culmina a un'altitudine di circa 5.895 metri sul livello del mare, rendendo il Kilimangiaro la montagna più alta dell'Africa. Questa iconica montagna è una popolare destinazione per gli escursionisti e gli amanti del trekking, offrendo una varietà di paesaggi e climi da esplorare durante l'ascesa verso la vetta.

