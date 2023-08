A loro può essere vietato un film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A loro può essere vietato un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINORI

Significato/Curiosita : A loro puo essere vietato un film

Seguenti categorie: a: consigliato ai bambini. b: film per tutti. c: vietato ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto. d: vietato ai minori di 16... minori – città del giappone minori – comune italiano della campania minori – compagnia di videogiochi giapponese specializzata in visual novel minori... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

