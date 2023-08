La cotoletta per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cotoletta per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Significato/Curiosita : La cotoletta per antonomasia

Soia, di seitan, alle melanzane e, per ultime, le "milanesi di riso". la milanesa a la napolitana è una cotoletta ricoperta con formaggio tipo mozzarella... Contengono il titolo. milanese (relativo a milano) può riferirsi a: cotoletta alla milanese – piatto tipico della città risotto alla milanese – altro piatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La cotoletta per antonomasia : cotoletta; antonomasia; Contraddistingue l esterno della cotoletta ; Versione austriaca della cotoletta alla milanese; Lo è la cotoletta ; cotoletta a base di pollo e foglie verdi; La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia; L appellativo del traditore per antonomasia ; Canide approfittatore e razziatore per antonomasia ; L orologio preciso per antonomasia ; Il bello per antonomasia ; Sono pieni per antonomasia ;

Cerca altre Definizioni