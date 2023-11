Il primo rappresentativo della cucina meneghina

Vedere rifiorire la gastronomiagrazie allo chef gualtiero marchesi, che nel 1977 aprì un locale ditradizionale rivisitata, ottenendo...

Il risotto alla milanese (Chiamato anche riso giallo e risotto allo zafferano, ris sgiald o risot a la milanesa in lingua lombarda) è, insieme alla cotoletta alla milanese e al panettone, il piatto più tipico e conosciuto di Milano. Si tratta di un risotto i cui ingredienti principali, oltre a quelli necessari per preparare un risotto in bianco, sono lo zafferano, dal quale deriva il suo caratteristico colore giallo, e il midollo di bue. Può essere servito anche come contorno dell'ossobuco, altro piatto tipico milanese.