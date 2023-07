Molto antico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto antico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VETUSTO

Significato/Curiosita : Molto antico

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi molto rumore per nulla (disambigua). disambiguazione – "much ado about nothing" rimanda qui... In data 28-12-2012. nicola rivezzi, giano vetusto: paese collinare della provincia di caserta, giano vetusto, 2011. altri progetti wikimedia commons wikimedia...