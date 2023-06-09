Molto antico: ante lat

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Molto antico: ante lat' è 'Litteram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITTERAM

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Perché la soluzione è Litteram? L’origine della parola lettera risale a tempi molto antichi, quando il termine “litteram” indicava i segni scritti o le tracce lasciate sulla carta. Nel corso dei secoli, il suo significato si è evoluto, assumendo il senso di simbolo grafico che compone le parole. La relazione tra il termine e la sua origine latina sottolinea l’importanza della scrittura come mezzo di comunicazione e conservazione culturale. La storia delle lettere riflette così l’evoluzione del linguaggio scritto nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto antico: ante lat". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Molto antico: ante lat nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Litteram

Questa pagina è dedicata alla definizione "Molto antico: ante lat" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto antico: ante lat" conferma che la soluzione 'Litteram' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Litteram

L Livorno I Imola T Torino T Torino E Empoli R Roma A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto antico: ante lat" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Litteram' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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