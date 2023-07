Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REVOCA

Significato/Curiosita : Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale

Titolo. revoca – nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo revoca – nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

