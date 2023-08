II ritiro di un ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II ritiro di un ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REVOCA

Significato/Curiosità : II ritiro di un ordine

Il ritiro di un ordine o la revoca rappresentano il processo mediante il quale un cliente annulla o richiede la restituzione di un prodotto o servizio precedentemente acquistato. Questo può avvenire per diverse ragioni, come insoddisfazione, cambio di decisione o errori nell'ordine. Solitamente, il cliente comunica la sua volontà all'azienda tramite un canale appropriato, come il servizio clienti o la piattaforma di acquisto online. Il processo di ritiro o revoca può comportare rimborsi parziali o completi, ed è spesso regolamentato da politiche aziendali o normative locali. La chiave è garantire un'esperienza senza intoppi per il cliente, facilitando la gestione delle richieste e mantenendo elevati standard di servizio.

