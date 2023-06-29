Annullati abrogati

Home / Soluzioni Cruciverba / Annullati abrogati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Annullati abrogati' è 'Revocati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REVOCATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Annullati abrogati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Annullati abrogati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Revocati? Quando una decisione o un atto vengono cancellati o resi senza effetto, si parla di qualcosa che è stato ufficialmente annullato o abrogato. Questo processo implica che la validità precedente viene revocata, eliminando ogni effetto giuridico o pratico. In ambito legale, i decreti o le normative che vengono revocati non sono più applicabili e perdono il loro valore originario.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Annullati abrogati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Revocati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Annullati abrogati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Annullati abrogati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Revocati:

R Roma E Empoli V Venezia O Otranto C Como A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Annullati abrogati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Annullati tolti