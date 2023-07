Vive nella barriera corallina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive nella barriera corallina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PESCE ANGELO

Significato/Curiosità : Vive nella barriera corallina

Il pesce angelo è una creatura affascinante e colorata che vive nella barriera corallina, una delle aree marine più ricche di biodiversità al mondo. Questo splendido animale è noto per la sua forma discoidale e le vivaci sfumature che adornano il suo corpo. La sua nuotata sinuosa e graziosa tra le spettacolari formazioni coralline cattura l'attenzione di subacquei e appassionati di snorkeling. Il pesce angelo si nutre principalmente di alghe e piccoli invertebrati, contribuendo così all'equilibrio ecologico dell'ecosistema corallino. Tuttavia, a causa dell'impatto dell'inquinamento e del cambiamento climatico, questi pesci affrontano minacce crescenti alla loro sopravvivenza, sottolineando l'importanza di proteggere e preservare la preziosa barriera corallina e tutte le specie che vi vivono.

