Una moneta che valeva quattro soldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una moneta che valeva quattro soldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTINO

Significato/Curiosità : Una moneta che valeva quattro soldi

Il ventino era una moneta italiana che aveva un valore di quattro soldi, utilizzata in passato nel sistema monetario del Regno d'Italia. Il termine "ventino" deriva dalla parola italiana "venti", che significa "venti", poiché il suo valore era venti volte quello di un singolo soldo. Questa moneta era comune nel XIX e inizio del XX secolo, prima dell'introduzione dell'euro. Il ventino faceva parte di un sistema monetario complesso che comprendeva anche altre monete, come il centesimo, il soldo e la lira. Oggi il ventino è diventato un oggetto di interesse per i collezionisti di monete e una testimonianza della storia monetaria italiana.

Altre risposte alla domanda : Una moneta che valeva quattro soldi : moneta; valeva; quattro; soldi; La moneta della Corea; La moneta dell Ungheria; Valore moneta rio di beni e servizi in un anno; Ex moneta greca; La moneta unica; A Roma valeva dieci; Equivaleva a URSS; valeva imperatore a Roma; valeva 20 centesimi; valeva ... MEC; Sono quattro per carato; Non si possono assolutamente fare in quattro ; Nota musicale con quattro tagli; Si fanno in quattro per gli altri; quattro nel quadrato; Piena di soldi ; Gergalmente ha moltissimi soldi ; Quattrini soldi ; Il Giuseppe di molti film di soldi ni; Cambiano i colpi in soldi ;

Cerca altre Definizioni