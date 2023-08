Curva geometrica a forma di cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curva geometrica a forma di cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARDIOIDE

Significato/Curiosita : Curva geometrica a forma di cuore

Utilizzata per la costruzione geometrica di altre curve e superfici. la forma della curva direttrice varia a seconda di quello che si intende costruire:... Disambiguazione – se stai cercando l'organoide, vedi cardioide. in geometria la cardioide è una curva e più precisamente una epicicloide con una e una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Curva geometrica a forma di cuore : curva; geometrica; forma; cuore; Dotato di incurva tura sul dorso; curva gobba; Si incurva per tirare; Una linea curva tra due punti fissi in geometria; Slittamento in curva ; Particolare tipo di figura geometrica con tre lati; Una figura geometrica ; La figura geometrica che hanno le celle nei favi; Figura geometrica ; Figura geometrica con più lati; forma uno spirito di squadra: team ing; forma ggio vaccino francese del Massiccio Centrale; forma to per bottiglie di vino da 27 litri; forma musicale spesso seguita da una fuga; Le indossano gli uomini che vestono forma le; Il Carlo che in TV fu Enrico Bottini in cuore ; Il cuore di Holmes; Tenero di cuore ; L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore ; Cose di cuore ;

Cerca altre Definizioni