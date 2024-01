La Soluzione ♚ Il rombo in geometria

La definizione e la soluzione di: Il rombo in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il rombo in geometria: il rombo o losanga è un poligono di quattro lati, tutti della stessa lunghezza (congruenti). gli angoli del rombo non sono di solito congruenti; anche... Curiosità su: il rombo o losanga è un poligono di quattro lati, tutti della stessa lunghezza (congruenti). gli angoli del rombo non sono di solito congruenti; anche... Losanga è un termine utilizzato in araldica per indicare una figura geometrica di quattro lati, con l'angolo superiore e quello inferiore acuti, mentre i due laterali sono ottusi. È simile al fuso, che però è più allungato. Si definisce losanga affusata quando è più slanciata del consueto, ma senza arrivare ad essere un fuso.



Alcuni araldisti impiegano il termine rombo, che nel Vocabolario araldico ufficiale, a cura di Antonio Manno, è definito come "una pezza quadrata posta secondo una diagonale (cfr. fuso). Le armi femminili, scambio che in scudi d'arme, si possono effigiare su rombi, o carelli, messi secondo la diagonale".

Italiano Sostantivo losanga m sing (pl.: losanghe) (matematica) (geometria) parallelogramma con i lati uguali (araldica) quadrilatero disposto secondo una diagonale con l'angolo superiore e quello inferiore acuti, mentre i due angoli laterali sono ottusi; si definisce losanga affusata quando è slanciata ma non tanto da divenire un fuso Sillabazione lo | sàn | ga Pronuncia IPA: /lo'saga/ Etimologia / Derivazione dal francese losange Sinonimi rombo Parole derivate losangato Termini correlati losanga vuota, losanga forata

Altre risposte : losanga; rombo; geometria;