Una curva a gomito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una curva a gomito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORNANTE

Significato/Curiosita : Una curva a gomito

Fassa, dove questa si restringe e cambia direzione per volgersi con una curva a gomito verso nord-est. il suo nome è di origine incerta: pare derivi dal... Immagini o altri file su tornante tornante, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. tornante, su sapere.it, de agostini... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una curva a gomito : curva; gomito; Come la schiena in posizione ricurva ; curva ta verso il basso; curva geometrica a forma di cuore; Dotato di incurva tura sul dorso; curva gobba; Alzare troppo il gomito ; Un osso dal polso al gomito ; Si raccoglie in gomito li; Dorme raggomito lato; Giocano con il gomito lo;

Cerca altre Definizioni