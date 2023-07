Un tipo di lavoro a maglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di lavoro a maglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRICOT

Significato/Curiosità : Un tipo di lavoro a maglia

Il tricot è un tipo di lavoro a maglia che si caratterizza per la sua particolare tecnica di esecuzione. A differenza del classico lavoro a maglia con due aghi, il tricot prevede l'uso di un unico ago circolare o a doppia punta. Questo permette di lavorare in modo continuo senza cuciture laterali e di creare capi senza giunture visibili. Il tricot offre la possibilità di realizzare progetti complessi come calze, guanti, cappelli e altri accessori, oltre a capi d'abbigliamento come maglioni e sciarpe. È una tecnica amata dai creativi e dagli appassionati del lavoro a maglia per la sua versatilità e il risultato professionale che può essere ottenuto.

