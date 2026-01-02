Tessuto a maglia

SOLUZIONE: TRICOT

Perché la soluzione è Tricot? Il tricot è un tessuto realizzato intrecciando fili tramite tecniche di maglia, creando un materiale morbido ed elastico. Viene spesso usato per maglie, sciarpe e capi comodi grazie alla sua flessibilità. La sua struttura permette di allungarsi e adattarsi facilmente al corpo. Questo tipo di tessuto è apprezzato per la sua versatilità e praticità, offrendo comfort e stile in molte creazioni di abbigliamento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tessuto a maglia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto a maglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Tessuto a maglia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto a maglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tricot:

T Torino R Roma I Imola C Como O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto a maglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

