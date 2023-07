Solvente da manicure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solvente da manicure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosità : Solvente da manicure

L'acetone è un solvente chimico ampiamente utilizzato come rimuovi smalto per unghie e solvente da manicure. È un liquido incolore, volatile e altamente infiammabile. Grazie alla sua elevata capacità di sciogliere smalti per unghie e residui di colla, l'acetone è un ingrediente comune in molti prodotti per la rimozione dello smalto. Tuttavia, poiché è molto forte, può anche asciugare e indebolire le unghie e causare secchezza della pelle se usato in eccesso. Alcuni prodotti per la rimozione dello smalto utilizzano versioni meno aggressive dell'acetone per ridurre questi effetti collaterali. Si consiglia di utilizzare l'acetone con moderazione e seguire le istruzioni del produttore per una corretta rimozione dello smalto.

