Il quinto caso della declinazione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quinto caso della declinazione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VOCATIVO

Significato/Curiosita : Il quinto caso della declinazione latina

Voce principale: grammatica latina. la terza declinazione latina è quella che contiene il maggior numero di sostantivi, di genere maschile, femminile... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il vocativo è uno dei casi indoeuropei della declinazione dei nomi ed esprime la chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

