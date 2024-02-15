Il quinto mese a New York
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SOLUZIONE: MAY
Il quinto mese a New York nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è May
La soluzione associata alla definizione "Il quinto mese a New York" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'May'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il quinto mese a New York
- Risposta: MAY
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: M__
- Inizia con: M
- Finisce con: Y
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'May' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il quinto mese a New York". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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