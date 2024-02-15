Il quinto mese a New York

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il quinto mese a New York' è 'May'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAY

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Il quinto mese a New York nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è May

La soluzione associata alla definizione "Il quinto mese a New York" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'May'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il quinto mese a New York
  • Risposta: MAY
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: M__
  • Inizia con: M
  • Finisce con: Y

Le 3 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
Y Yacht

La soluzione 'May' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il quinto mese a New York". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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