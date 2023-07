Non mangiano uova e latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mangiano uova e latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VEGANI

Significato/Curiosità : Non mangiano uova e latte

I vegani sono individui che seguono una dieta e uno stile di vita che escludono tutti gli alimenti di origine animale, comprese uova, latte e tutti i loro derivati. Questa scelta si basa sull'etica e sull'idea di evitare l'uso e lo sfruttamento degli animali per il cibo, ma può anche essere motivata da preoccupazioni ambientali e per la salute. I vegani si concentrano su una dieta basata principalmente su cibi vegetali, come frutta, verdura, cereali, legumi, noci e semi. Questa scelta può richiedere una maggiore attenzione alla nutrizione, ma molti vegani trovano soddisfazione nel sostenere uno stile di vita più sostenibile ed eticamente consapevole.

