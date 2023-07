Il nomignolo usato nel web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nomignolo usato nel web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICKNAME

Significato/Curiosita : Il nomignolo usato nel web

Casa bianca. il nomignolo "john-john" deriva da un malinteso del reporter che non aveva capito che kennedy stava chiamando (ripetendo il nome "john" due... Guida sull'uso delle fonti. il nome utente (in lingua inglese username o nickname o nick) in informatica definisce il nome con il quale l'utente viene riconosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

