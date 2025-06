Il soprannome adottato in Internet nei cruciverba: la soluzione è Nickname

NICKNAME

Perché la soluzione è Nickname? Il termine nickname indica il nome usato online come pseudonimo o soprannome, spesso scelto per proteggere l’identità o semplicemente per distinguersi nelle chat, nei social o nei giochi. È un modo per rappresentarsi sul web senza usare il proprio nome reale, creando un’identità digitale unica e riconoscibile. Quindi, il nickname è il nome che scegli di usare su internet per farti notare o restare anonimo.

Il nome adottato nei forumIl nomignolo che si usa nel webSoprannome in InternetI servizi via Internet offerti da un istituto di creditoLo Stivale in Internet

N Napoli

I Imola

C Como

K Kappa

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

T E N L A I I Mostra soluzione



