La località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABU SIMBEL

Significato/Curiosità : La località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia

Abu Simbel è una straordinaria località dell'Egitto situata sulle rive del Lago Nasser, rinomata per i suoi templi magnificamente scolpiti nella roccia. Costruiti durante il regno del faraone Ramses II nell'antico Egitto, questi templi sono veri capolavori dell'architettura e dell'arte egizia. Le enormi statue raffigurano il faraone Ramses II seduto sul trono, imponenti e maestose, atte a impressionare i visitatori con il loro splendore. Ogni anno, migliaia di turisti affascinati si recano ad Abu Simbel per ammirare queste straordinarie opere d'arte storiche e immergersi nella maestosità e nell'enigma dell'antico Egitto. Questo sito archeologico è uno dei tesori più preziosi dell'umanità, testimone della grandiosità della civiltà egizia.

