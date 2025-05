Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo nei cruciverba: la soluzione è Amarna

Home / Soluzioni Cruciverba / Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo' è 'Amarna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARNA

Curiosità e Significato di "Amarna"

Approfondisci la parola di 6 lettere Amarna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Amarna è un sito archeologico in Egitto, situato sulla riva destra del Nilo. Fu capitale amministrativa e religiosa durante il regno di Akhenaton, noto per le sue innovative opere di architettura e per il tempio dedicato al dio Aton. Oggi rappresenta un importante sito storico e artistico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella rocciaLocalità dell Alto AdigeStorica località sulla riva del Po rodiginoLocalità archeologica nel SalernitanoAntica città dell Alto Egitto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Amarna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B T T I U R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIBUTI" TRIBUTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.