Grandi estensioni alberate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi estensioni alberate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOSCHI

Significato/Curiosita : Grandi estensioni alberate

Carattere mediterraneo, nonostante sia situata sull'atlantico. ha grandi viali alberati colorati e quartieri che si inerpicano sulle colline circostanti... Contengono il titolo. boschi sant'anna – comune italiano in provincia di verona boschi – frazione di ferriere in provincia di piacenza boschi – frazione di travacò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

