La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ampliamenti estensioni. ESPANSIONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Queste sono le tabelle dei vari set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast. Un set di espansione è una lista di nuove carte, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti per sviluppare e rendere sempre più vario il gioco, spesso introducendo anche regole completamente nuove. La Wizards of the Coast stampa le carte di magic in set base (o core set) e in set di espansione (detti semplicemente espansioni). La differenza fra i due tipi è che i set base (costituiti da 295 a 449 carte), contengono solo carte che sono già state stampate in precedenza, con l'eccezione del set base Alpha, ...

espansioni f pl

plurale di espansione

Sillabazione

e | span | sió | ni

Etimologia / Derivazione

vedi espansione