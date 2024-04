La definizione e la soluzione di 11 lettere: Fiancheggiano le grandi strade alberate. CONTROVIALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

controviale m sing(pl.: controviali)

(architettura) ciascuna delle carreggiate laterali di un viale a tre o più carreggiate

Sillabazione

con | tro | vi | à | le

Etimologia / Derivazione

da contro- e viale