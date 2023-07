Gli assi con le ascisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli assi con le ascisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARTESIANI

Significato/Curiosità : Gli assi con le ascisse

Gli assi cartesiani sono un sistema di riferimento bidimensionale utilizzato per rappresentare punti e coordinate in un piano cartesiano. È composto da due linee perpendicolari tra loro: l'asse delle ascisse (orizzontale) e l'asse delle ordinate (verticale). Il punto di intersezione è chiamato origine. Le coordinate di un punto sono indicate in coppia (x, y), dove x rappresenta la posizione lungo l'asse delle ascisse e y lungo l'asse delle ordinate. Il piano cartesiano è uno strumento fondamentale in matematica, fisica, geometria e altre discipline, poiché consente di visualizzare e analizzare graficamente relazioni e dati numerici.

Altre risposte alla domanda : Gli assi con le ascisse : assi; ascisse; Massi ne coreografo statunitense di origine russa; Compagnia assi curativa; Misericordiosa compassi onevole; Appassi onata sportiva; Il massi mo voto per gli universitari; Nei piani cartesiani con le ascisse ; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano;

