Si monta su assi rotanti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si monta su assi rotanti' è 'Camma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMMA

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Perché la soluzione è Camma? La camma è un elemento meccanico che si monta su assi rotanti, svolgendo un ruolo fondamentale nel controllo del movimento di altri componenti. Questa parte, caratterizzata da una forma specifica, permette di trasformare il moto rotatorio in movimento alternato o lineare. La sua funzione è essenziale in numerosi macchinari e sistemi meccanici, dove la precisione e l'affidabilità del movimento sono cruciali. La camma viene generalmente realizzata con materiali resistenti per garantire durata e efficienza nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si monta su assi rotanti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si monta su assi rotanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Camma

In presenza della definizione "Si monta su assi rotanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si monta su assi rotanti" conferma che la soluzione 'Camma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Camma

C Como A Ancona M Milano M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si monta su assi rotanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Camma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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