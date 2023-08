Un ambitissima vittoria per gli assi del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ambitissima vittoria per gli assi del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GRANDE SLAM

Significato/Curiosita : Un ambitissima vittoria per gli assi del tennis

Nel tennis, il grande slam è la vittoria, nello stesso anno, dei quattro tornei più importanti al mondo. questi sono: australian open roland garros, anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un ambitissima vittoria per gli assi del tennis : ambitissima; vittoria; assi; tennis; Firmò il Bollettino della vittoria ; Firmò il Bollettino della vittoria nel 1918; Una vittoria dei Garibaldini; Una vittoria con tante reti; Il generale ateniese che contribuì alla vittoria di Maratona; assi cura contro gli infortuni sul lavoro; Massi ccio himalayano con un famoso Santuario; assi milata come l aria; assi ste a un crimine; Il classi co numero del secondo portiere di calcio; Nel tennis femminile equivale alla Coppa Davis; La Graf tedesca tra le grandi del tennis ; Il Seppi tennis ta altoatesino; La Sharapova del tennis ; Federer tennis ta;

Cerca altre Definizioni