La Soluzione ♚ Il Damiano tra gli assi del ciclismo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CUNEGO .

Significato della soluzione per: Il damiano tra gli assi del ciclismo Damiano Cunego (Verona, 19 settembre 1981) è un ex ciclista su strada italiano. Passista-scalatore, soprannominato "il Piccolo Principe", ha corso come professionista dal 2002 al 2018, vincendo il Giro d'Italia 2004, tre Giri di Lombardia (2004, 2007 e 2008) e un'Amstel Gold Race (2008), oltre all'argento nella prova in linea dei campionati del mondo 2008.

