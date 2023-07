La giovane personificazione della Repubblica francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La giovane personificazione della Repubblica francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARIANNA

Significato/Curiosita : La giovane personificazione della repubblica francese

Membri - per più di 20 anni. i sostenitori della repubblica scelsero il simbolo dell'italia turrita, personificazione nazionale dell'italia, da utilizzare nella... marianne, mariann estone: marianna finlandese: marianna, marianne francese: marianne greco moderno: µaa (marianna) inglese: marianna, marianne norvegese:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

