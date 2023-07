La donna che personifica la Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La donna che personifica la Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARIANNA

Significato/Curiosità : La donna che personifica la Francia

Marianne è il personaggio simbolico femminile che personifica la Francia. È una figura allegorica che rappresenta i valori fondamentali della Repubblica francese, come la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza. L'iconografia di Marianne è caratterizzata da un berretto frigio, simbolo della libertà, e spesso è rappresentata con la bandiera tricolore francese. Marianne incarna l'essenza e l'identità della nazione francese e viene spesso utilizzata come emblema ufficiale dello Stato francese. L'immagine di Marianne può essere trovata in diverse istituzioni pubbliche, documenti ufficiali e monumenti in tutto il paese. Rappresenta la forza e l'unità della nazione francese, oltre ad essere un simbolo di progresso e di ideali repubblicani.

