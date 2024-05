La Soluzione ♚ Il ritornello francese

: REFRAIN

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il ritornello francese: Nel 1847, inno nazionale della repubblica italiana. il testo si compone di sei strofe e un ritornello, che si alterna alle stesse; l'inno è musicato in... In musica il ritornello è una parte di una composizione, strumentale o più spesso vocale, ripetuta più volte alternata alle strofe e in genere caratterizzato da un motivo particolarmente orecchiabile.

Altre Definizioni con refrain; ritornello; francese;