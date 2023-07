Ferma come una statua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferma come una statua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMMOTA

Significato/Curiosita : Ferma come una statua

una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Completo sarebbe mens immota manet, traducibile in rimane fermo nelle sue scelte, nel suo pensiero. nella sua forma abbreviata (mens immota) essa compare su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

