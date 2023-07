È famosa quella della Crusca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa quella della Crusca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCADEMIA

Significato/Curiosità : È famosa quella della Crusca

L'Accademia della Crusca è un'istituzione linguistica rinomata situata a Firenze, Italia. Fondata nel 1583, la Crusca ha lo scopo di preservare e diffondere la lingua italiana, promuovendo la correttezza e la purezza del vocabolario e della grammatica. La sua fama è dovuta principalmente al lavoro svolto nel XVII secolo quando pubblicò il "Vocabolario degli Accademici della Crusca", il primo dizionario italiano. Questa opera pionieristica rappresentò un punto di riferimento nella storia della lingua italiana. Ancora oggi, l'Accademia della Crusca è considerata un'autorità nell'ambito della lingua italiana e svolge un ruolo importante nel suo studio e nella sua diffusione.

