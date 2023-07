Diede un nuovo assetto alla Europa post-napoleonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede un nuovo assetto alla Europa post-napoleonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CONGRESSO DI VIENNA

Significato/Curiosità : Diede un nuovo assetto alla Europa post-napoleonica

Il Congresso di Vienna, tenutosi tra il 1814 e il 1815, diede un nuovo assetto all'Europa dopo le guerre napoleoniche. Organizzato dalle principali potenze europee dell'epoca - Regno Unito, Russia, Prussia e Austria - l'obiettivo del congresso era stabilire un equilibrio politico e territoriale nella regione al termine del periodo di instabilità causato dalle campagne militari di Napoleone Bonaparte. Durante il congresso, vennero ridefinite le frontiere dei vari paesi, vennero restaurate alcune dinastie monarchiche e furono adottate misure per prevenire un'ulteriore espansione della Francia e delle idee rivoluzionarie. Questo importante evento contribuì a stabilizzare l'Europa e a plasmare il suo futuro politico per molti anni a venire.

Altre risposte alla domanda : Diede un nuovo assetto alla Europa post-napoleonica : diede; nuovo; assetto; alla; europa; post; napoleonica; Il libro che diede fama a Silvio Pellico; diede i natali a Talete; diede fama a Mirandola; diede ro il nome a uno storico palazzo fiorentino; Il marito che Cesare diede a Cleopatra; Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale; Svegliare di nuovo ; Il nuovo Mondo; Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; nuovo per due quinti; Il cassetto della lavatrice lo ha del detersivo; Cassetto ne con scrittoio; Un nuovo assetto ; Cassetto ne; Hanno assetto rialzato e trazione integrale; Fu unita alla Castiglia; La Jennifer lanciata dalla sit-com Friends; Inadatti alla circostanza; Ridotta in pezzettini dalla cuoca; In mezzo alla stanza; Città col porto più grande d europa ; Introdusse in europa la numerazione araba; Popolo zingaro che giunse in europa nel Medioevo; Prima si chiamava Coppa Uefa: europa ing; Ha vinto l europa League nel 2015 2016; Viene sottopost o a giudizio; La forma di insegnamento impost a dal Covid; post azioni militari; Sono compost e da affiliati; post a Elettronica Certificata; Fiume della Bielorussia di una battaglia napoleonica ; Una vittoria napoleonica ; Moneta d oro napoleonica ; Una sconfitta napoleonica ;

Cerca altre Definizioni