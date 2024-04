La definizione e la soluzione di 8 lettere: L ultima grande battaglia napoleonica. WATERLOO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Waterloo (AFI: /watlo/; Waterlô in vallone) è una cittadina belga nella provincia del Brabante Vallone, in Vallonia. Al 1º gennaio 2018 conta una popolazione totale di 30.174 abitanti. La superficie è di 21,03 km² per cui la densità di popolazione è di 1 434,81 abitanti per km². Un quarto della popolazione attualmente registrata non è di origine belga, perché gran parte degli abitanti lavora nelle istituzioni di Bruxelles, dove hanno sede la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea. A Waterloo è situata l'insigne Église Saint-Joseph, una delle scuole internazionali più grandi e antiche del Belgio. ...

waterloo f inv

Sillabazione

wa | ter | loo

Pronuncia

IPA: /'vaterlo/ o IPA: /vater'lo/

Etimologia / Derivazione

deriva da Waterloo

