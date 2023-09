Diede nome a un Vallo dell Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede nome a un Vallo dell Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADRIANO

Significato/Curiosita : Diede nome a un vallo dell inghilterra

Voce principale: inghilterra. la storia dell'inghilterra può essere fatta iniziare circa 800 000 anni fa, quando l'isola cominciò a essere abitata. una... Cercando altri significati, vedi adriano (disambigua). publio elio traiano adriano, noto semplicemente come adriano (in latino: publius aelius traianus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

