La definizione e la soluzione di 8 lettere: Regolano l assetto degli aerei. ALETTONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'alettone è una parte mobile presente, di solito, nel bordo d'uscita dell'ala di un aeromobile. Viene sollevato o abbassato per modificare temporaneamente la portanza della semiala in cui si trova, in modo da permettere all'aeromobile lo spostamento sull'asse di rollio. I due alettoni sono collegati tra loro in modo che quando uno si abbassa l'altro si alza, in modo da aumentare la portanza su un'ala e contemporaneamente diminuirla nell'altra, producendo così il movimento di rollio lungo l'asse longitudinale dell'aereo. Un effetto collaterale nell'uso degli alettoni è lo slittamento laterale (tecnicamente definito imbardata inversa), ...

alettone ( approfondimento) m sing (pl.: alettoni)

(aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte mobile dell'ala di un velivolo, la cui inclinazione permette la virata (automobilismo) appendice aerodinamica presente nelle autovetture da competizione

Sillabazione

a | let | tó | ne

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da ala