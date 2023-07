Chi lo regge tiene la rotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo regge tiene la rotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIMONE

Significato/Curiosità : Chi lo regge tiene la rotta

"Chi lo regge tiene la rotta o timone" √® un modo di dire che esprime il concetto di leadership e responsabilit√†. La frase suggerisce che colui che detiene il controllo o la guida di una situazione o di un gruppo √® responsabile del suo percorso e del suo destino. √ą simile a un capitano che guida una nave, determinando la direzione da seguire e mantenendo il corso stabilito. Questo proverbio sottolinea l'importanza della leadership stabile e decisa, poich√© una guida competente √® essenziale per ottenere risultati positivi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Indica anche la necessit√† di assumersi le responsabilit√† delle proprie azioni, poich√© colui che tiene il timone √® anche colui che deve rendere conto delle conseguenze delle decisioni prese.

Altre risposte alla domanda : Chi lo regge tiene la rotta : regge; tiene; rotta; Lo presiedono i Capitani regge nti; regge va il timone; regge il fiore; La corregge l ottico; regge la bandiera; Li esercita chi li detiene ; tiene a freno il fiume; Contiene sacri resti; Contiene il frumento; La si ritiene fidata; Spelonca grotta ; √ą rotta in un opera di Frida Kahlo; Un rotta me umano; La citt√† ove fu interrotta la fuga di Luigi XVI; Interrotta per poco;

Cerca altre Definizioni