La Soluzione ♚ Lo si tiene a fianco della scrivania

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo si tiene a fianco della scrivania. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CESTINO

Curiosità su Lo si tiene a fianco della scrivania: Su una scrivania a pensare a bei ricordi in cui viveva nel suo pianeta con la sua famiglia. nel cartone alf, aveva anche una fidanzata che si chiamava... Il cestino (in inglese Trash o Recycle Bin) è una funzionalità dei sistemi operativi dotati di interfaccia grafica. È una componente specifica del file manager ed è spesso integrato nel desktop environment. In genere è implementato come una o più directory non direttamente accessibili dall'utente. La sua funzione è quella di contenere i file cancellati dal PC e permette di navigare tra essi, annullarne l'eliminazione e lo spostamento nel cestino (riportandoli alla loro posizione originaria) oppure eliminarli definitivamente dall'hard disk o dal supporto fisico in cui erano originariamente presenti, recuperando memoria.

