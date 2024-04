La Soluzione ♚ Dirige la barca

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIMONE

Curiosità su Dirige la barca: dirige alla barca, ma un gruppo di uomini a bordo di automobili fa fuoco su di loro. mentre tuck tenta di tagliare le cime per far partire la barca,... In ambito nautico il timone è l'organo direzionale dell'imbarcazione. Il timone di un'imbarcazione può essere costituito da una superficie sagomata, in legno o metallo, incernierata a poppa (tramite gli "Agugliotti" con le "Femminelle") o incastellato sotto l'opera viva a poppa e azionato attraverso sistemi oleo-meccanici-funicolari, e in grado di compiere spostamenti angolari intorno a un asse verticale. Una ruota di un timone stilizzata è rappresentata nel carattere Unicode U+2388 ().

