Impiegati parsimoniosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impiegati parsimoniosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECONOMI

Significato/Curiosita : Impiegati parsimoniosi

Iniziate nel febbraio 2021, sono state realizzate a roma. sono stati impiegati diversi effetti visivi per rendere la città arida e "desertificare" il... Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni...