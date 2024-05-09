Ripidissima salita

Home / Soluzioni Cruciverba / Ripidissima salita

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ripidissima salita' è 'Erta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ripidissima salita" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ripidissima salita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Erta? Un percorso molto ripido e difficile da scalare è chiamato in italiano con una parola che indica una salita estremamente inclinata. Si tratta di un termine che descrive un tratto di strada o sentiero che richiede grande sforzo e attenzione per essere affrontato. Questa parola è spesso usata per indicare un ostacolo fisico o metaforico che richiede energia e determinazione per superarlo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ripidissima salita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erta

Quando la definizione "Ripidissima salita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ripidissima salita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erta:

E Empoli R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ripidissima salita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Viottolo che s arrampicaSalita ripidaRipida salita che affatica il ciclistaGara ciclistica in salita contro il tempoRipida salitaStrade in ripida salitaLi seguono in salitaUna ripida e faticosa salita