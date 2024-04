La Soluzione ♚ Templi musulmani La definizione e la soluzione di 7 lettere: Templi musulmani. MOSCHEE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Templi musulmani: La moschea, chiamata anticamente anche meschita, è il luogo di preghiera per i fedeli dell'islam. La parola italiana deriva direttamente dallo spagnolo "mezquita", a sua volta originata dalla parola araba "masjid" (in arabo ) che indica il luogo in cui si compiono le sujud, le prosternazioni che fanno parte dei movimenti obbligatori che deve compiere il fedele orante. È la tipologia di edificio principale dell'architettura islamica. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La moschea, chiamata anticamente anche meschita, è il luogo di preghiera per i fedeli dell'islam. La parola italiana deriva direttamente dallo spagnolo "mezquita", a sua volta originata dalla parola araba "masjid" (in arabo ) che indica il luogo in cui si compiono le sujud, le prosternazioni che fanno parte dei movimenti obbligatori che deve compiere il fedele orante. È la tipologia di edificio principale dell'architettura islamica. moschee f pl plurale di moschea Sillabazione mo | schè | e Pronuncia IPA: /mos'ke/ Etimologia / Derivazione vedi moschea Sinonimi chiese musulmane, tempi islamici Altre Definizioni con moschee; templi; musulmani; Domina la Valle dei Templi; Il sacrario dei templi greci; Un ornamento dei templi; La religione dei Musulmani; Nobili musulmani; Cerca altre soluzioni cruciverba

MOSCHEE

